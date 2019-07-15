Белгород, , 09:51 — REGNUM

Максимальная высота зданий, с которой спасатели Белгородской области могут эвакуировать людей в случае ЧП, составляет 50 метров — это уровень 17−18 этажа, рассказали корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в Главном управлении МЧС России по Белгородской области.

Высотных зданий в регионе нет, строят только повышенной этажности: по нормативам такие здания достигают 28−75 м. В арсенале белгородских спасателей — коленчатые пожарные автоподъёмники, которые позволяют тушить пожары и эвакуировать людей на максимальной высоте в 50 метров — это 17−18-й этажи. Сегодня самое высокое здание в Белгороде составляет как раз 17 этажей.

Спасатели не только выводят или выносят людей в безопасные места, но и применяют специальные механизмы: автолестницы, коленчатые подъёмники, штурмовые и выдвижные лестницы, спасательные рукава. При этом потерпевших не всегда сразу опускают на землю. Бывает, что сначала людей эвакуируют на крыши соседних зданий, а потом переводят на лестничные клетки и выводят через безопасные выходы.

«Стоит отметить, что чем лучше защищён объект с точки зрения пожарной безопасности, тем выше его устойчивость при пожаре, а чем проще планировка, тем быстрее происходит эвакуация людей из здания, что, естественно, повышает эффективность работы пожарных подразделений», — уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Белгородской области.

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