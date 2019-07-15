Пекин, , 09:47 — REGNUM

Таможня города Яньтай провинции Шаньдун на востоке Китая отправила в страну отправления партию твердых отходов, пришедшую из-за рубежа, сообщили в Главному правлении таможни КНР, передает 14 июля агентство Синьхуа.

Весь иностранный мусор весом 152,6 тонны был изъят в рамках инспекций, проведенных таможней в 2018 году. Он содержит свинцовый шлам из переработанных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, а также шлак, полученный при плавке металла, что запрещено к ввозу в Китай.

Отметим, что эпоха, когда Китай в погоне за ресурсами был готов импортировать любые иностранные отходы, стартовавшая в 1980-е годы, завершена. С 2019 года Поднебесная запретила любой импорт твердых отходов кроме отдельных позиций, содержащих особо редкие ресурсы.

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