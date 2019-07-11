Чжэнчжоу, Китай, , 11:07 — REGNUM

Таможня аэропорта города Чжэнчжоу в провинции Хэнань в центральном Китая изъяла 78 кг электронных отходов, которые ввозились в Китай по грузовым каналам, сообщает 11 июля агентство Синьхуа.

Мусор представлял собой 2695 интегральных схем, которые были распознаны как отходы, запрещенные к импорту в Китай, сообщили в таможне.

В основном, иностранный мусор представляет испорченные электроприборы некоторые, из которых могут нанести вред здоровью людей или даже обладать высокой токсичностью.

При сжигании таких отходов выделяется большое количество вредных газов, отравляющих воздух, а при захоронении такого мусора в земле, он отравляет почву и грунтовые воды тяжелыми металлами.

Отметим, что Китай начал активно импортировать иностранный мусор в 1980-е годы прошлого века, став за прошедшие с того момента годы крупнейшим в мире импортером.

Теперь же в стране действует запрет на импорт иностранного мусора за исключением того, что содержит редкие ресурсы и по отдельному разрешению.

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