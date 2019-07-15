Нур-Султан, , 08:15 — REGNUM

В Казахстане до 2025 года планируют построить 500 новых школ, в том числе 100 частных школ за счет подушевого финансирования. Об этом 15 июля заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

Глава правительства Казахстана рассказал о содержании новой государственной программы развития образования и науки на 2020−2025 годы, которую планируется принять до конца 2019 года.

Мамин добавил, что в рамках государственно-частного партнерства в республике планируется открыть до 3 тыс. детских садов. Кроме того, в 390 колледжах планируется внедрить международные стандарты WorldSkills, отметил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня министр финансов Казахстана Алихан Смаилов заявил, что расходы на образование в республике планируется увеличить до 5% от ВВП. Эта норма будет прописана в новой государственной программе развития образования.

Читайте также: Расходы на образование в Казахстане увеличат до 5% от ВВП — минфин