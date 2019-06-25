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Расходы на образование в Казахстане увеличат до 5% от ВВП — минфин

Общество

В Казахстане планируют разработать государственную программу развития образования и науки на 2020–2025 годы

Нур-Султан, 25 июня 2019, 11:07 — REGNUM  Расходы на образование в Казахстане планируют увеличить до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом 15 июня заявил первый заместитель председателя правительства республики — министр финансов Алихан Смаилов на заседании правительства, сообщает 25 июня агентство «Казинформ».

По его словам, в Казахстане будет разработана государственная программа развития образования и науки на 2020−2025 годы. Смаилов отметил, что документ будет учитывать дошкольное образование детей, переход на обновленное содержание среднего образования, поэтапный переход на 12-летнее образование в школах и внедрение трехъязычия.

Как сообщало ИА REGNUM, в управлении образования Нур-Султана заявили, что в школах столицы Казахстана не хватает более 700 учителей различных предметов и воспитателей.

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Общее образование
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