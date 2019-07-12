Калуга, , 14:32 — REGNUM

Управлением ФСБ России по Калужской области пресечена противоправная деятельность жителя Обнинска, организовавшего незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере. Как сообщили 12 июля корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах региона, без регистрации и без специального разрешения мужчина оказывал возмездные услуги юридическим и физическим лицам в обналичивании денежных средств.

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За это он получил криминальный доход в размере более 60 млн рублей. В отношении предприимчивого мужчины было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК России — «Незаконная банковская деятельность».

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Обнинским городским судом «финансист» признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штрафа в размере 800 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Калужской области была осуждена жительница Обнинска, которая, под видом оказания риэлторских услуг, обирала своих клиентов. Ущерб от её преступных действий превысил 2 млн рублей. Суд назначил ей наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.