Калуга, , 12:19 — REGNUM

В калужской области следственный отдел ОМВД России по городу Обнинску расследует уголовные дела о мошенничестве. Как сообщили 4 июля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, главными фигурантом по ним проходит директор общества с ограниченной ответственностью.

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В ходе расследования установлено, что глава фирмы одолжил у своих знакомых крупные суммы денег. В 2015 году 650 тысяч рублей подозреваемому на основании устной договоренности о возврате долга передала местная жительница.

В 2018 году денежные средства он получил от жителя Москвы на основании договора займа. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению, но долговые обязательства по полученным займам не выполнил.

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В результате противоправных действий фигуранта потерпевшим был причинен ущерб на сумму свыше 7,7 млн рублей. Ему предъявлено обвинением по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня 2019 года под уголовное преследование в Калуге попал ещё один предприниматель. Главу общества с ограниченной ответственностью обвинили в хищении денежных средств, принадлежащих муниципальному унитарному предприятию, на общую сумму более 27,6 млн рублей.

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