Калуга, , 10:57 — REGNUM

В Калужской области Обнинский городской суд вынес обвинительный приговор 39-летней местной жительнице, которая путём обмана и злоупотребления доверием, под видом оказания риэлтерских услуг похищала денежные средства граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля сообщила старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

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Судом установлено, что подозреваемая, в период с января 2015 года по июнь 2018 года, под видом оказания риэлтерских услуг, вводила в заблуждение потерпевших, принимая от них денежные средства для передачи продавцу объекта недвижимости. Однако после этого присваивала себе деньги и распоряжалась ими по своему усмотрению. Ущерб потерпевшим превысил 2 млн рублей.

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Суд признал женщину виновной в совершении девяти преступлений, предусмотренных различными частями ст. 159 УК РФ и назначил ей наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, только по итогам первого квартала 2019 года на территории Калужской области было зарегистрировано 524 преступления, совершенных мошенническим способом, что на 5,9% ниже по сравнению с отчётным периодом прошлого года. Отмечается, что большую часть из них — 287 или 71,2% — составляют так называемые «дистанционные мошенничества», совершённые с использованием мобильных средств связи и сети интернет.

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