Белвью, США, , 08:32 — REGNUM

Valve объявила о том, что запускает в Steam специальный экспериментальный раздел. Об этом компания сообщила 11 июля на своем блоге.

Этот раздел предназначен для тестирования различных функций по поиску игр. Сейчас в нем доступны такие способы поиска, как микротрейлеры, интерактивный советник и автоматическое шоу. Компания предложила геймерам надеть «лабораторный халат» и провести эксперименты.

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Ранее ИА REGNUM сообщило: руководитель издательства Versus Evil (The Banner Saga, Pillars of Eternity II: Deadfire) Стив Эскаланте считает, что конкуренция Epic Games Store и Steam очень выгодна геймерам. Прежде всего тем, что они получат возможность покупать интересны игры по более низкой цене.

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