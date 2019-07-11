Токио, , 15:28 — REGNUM

Японская компания Atlus анонсировала спектакль по мотивам ролевой игры Persona 5. Представление с подзаголовком the Stage пройдёт в Японии в декабре, сообщалось на официальном сайте проекта 10 июля.

Театрализованные представления пройдут в двух городах: Осаке и Токио. Сценаристом и режиссёром проекта выступил Хидэюки Нисимори, известный по ряду японских спектаклей и мюзиклов. Роль Джокера (главный герой Persona 5) исполнит актёр Хироки Ино, а юного детектива Горо Акечи — Сасаки Ёсихидэ.

Создатели Persona 5 the Stage обещают запутанную историю, полную тайн, сражений и эпизодов из обычной жизни японских школьников. Пока заявлены только два персонажа и актёра, но в скором времени представители Atlus обещают рассказать и об остальных. Напомним, Persona 5 станет не первой игрой компании, перенесённой на театральную сцену. Ранее подобные представления выходили по третьей и четвёртой части франшизы.

Напомним, Persona — это серия японских ролевых видеоигр, рассказывающих о школьниках с особыми способностями. Сюжет и принцип действия сил главных героев меняются из игры в игру, но принцип остаётся неизменным — протагонист Persona умеет призывать боевого духа (Персону), помогающего ему в бою. Как правило, персонажи игры умеют призывать только одну Персону, соответствующую их характеру и взглядам на мир, — у главного героя их несколько.