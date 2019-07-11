Симферополь, , 15:31 — REGNUM

В Крыму продолжится модернизация учреждений здравоохранения и решение вопроса отсутствия узких специалистов. Об этом 11 июля заявил глава Крыма Сергей Аксёнов во время встречи с новым министром здравоохранения Игорем Чемодановым.

«Мы сегодня разговаривали с коллегами и смотрели, как наши льготники получают лекарства и что нужно сделать, какие пути необходимо пройти для того, чтобы это лекарство получить. Надо исключить максимум бюрократических цепочек, максимум ненужных поездок, особенно в сельской местности», — цитирует Аксёнова пресс-служба правительства Крыма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий министр здравоохранения Крыма Александр Голенко ушёл в отставку в связи с проблемами со здоровьем 9 июля. Оназначении Игоря Чемоданова было объявлено 11 июля.

Об этом: Министр здравоохранения Крыма уходит в отставку

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