Симферополь, 11 июля 2019, 15:31 — REGNUM
В Крыму продолжится модернизация учреждений здравоохранения и решение вопроса отсутствия узких специалистов. Об этом 11 июля заявил глава Крыма Сергей Аксёнов во время встречи с новым министром здравоохранения Игорем Чемодановым.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий министр здравоохранения Крыма Александр Голенко ушёл в отставку в связи с проблемами со здоровьем 9 июля. Оназначении Игоря Чемоданова было объявлено 11 июля.
Об этом: Министр здравоохранения Крыма уходит в отставку
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