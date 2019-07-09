Симферополь, , 13:45 — REGNUM

Министр здравоохранения Крыма Александр Голенко уходит в отставку в связи с проблемами со здоровьем, его место займёт руководитель станции переливания крови Игорь Чемоданов. Об этом 9 июля журналистам рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Александр Голенко на этой неделе по состоянию здоровья напишет заявление об увольнении. 11 июля будет назначен новый министр», — отметил глава РК.

По его словам, новым министром будет руководитель станции переливания крови Игорь Чемоданов.

Также отметим, в кулуарах крымского Совмина сообщают, что Голенко, скорее всего, останется советником губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Голенко возглавлял министерство здравоохранения РК с сентября 2015 года. В январе 2018 года сотрудники СБУ задержали в Киеве его предшественника — экс-министра здравоохранения РК Петра Михальчевского, в отношении которого были выдвинуты обвинения о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность, а также государственной измене.

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