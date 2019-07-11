Москва, 11 июля 2019, 13:22 — REGNUM
К совместному проекту Общероссийского народного фронта и АНО «Россия — страна возможностей» «Профстажировки 2.0» присоединились 349 партнеров. Они разместили на платформе проекта 978 практико-ориентированных заданий (кейсов). Самым активным регионом стал Ямало-ненецкий автономный округ (145 кейсов), а самой активной компанией — «Россети» (87 кейсов).
Каждый студент или учащийся ссуза сможет выбрать на платформе кейс по своему направлению подготовки, а с 1 сентября начать его решать вместе с научным руководителем в рамках курсовой или дипломной работы.
Алексей Комиссаров добавил, что в числе наиболее востребованных направлений обучения — экономика и управление (229 кейсов), электро‑ и теплоэнергетика (123) и управление в технических системах (97).
Эксперты проекта выделили 10 кейсов по цифровой экономике от ключевых компаний-партнеров, которые наиболее отражают запросы бизнеса. Все они будут презентованы компаниями-работодателями 12 июля на семинаре-совещании «Профстажировки: участие молодежи в решении инновационных и цифровых задач компаний».
Так, «Россети» предлагают исследовать технико-экономическую эффективность возобновляемых источников электроэнергии в Республике Бурятия, а «Ростелеком» — создать концепцию по усилению информационной безопасности пользователей мобильных телефонов гаджетов.
«Квадра» ставит задачу разработать комплекс технологических решений, обеспечивающих максимальный объем снижения потерь в измерительных целях учета электроэнергии и мощности. Для компании ПАО «Интер РАО» необходимо создать визуализированную информационно-измерительную систему основных параметров станций АО «Интер РАО».
«Аэрофлоту» требуется маркетинговая компания для привлечения клиентов с азиатского рынка, а «Группа ГАЗ» планирует разработать программное обеспечение анализа совместимости опций при проектировании автомобиля.
САО «ВСК» ставит студентам задачу определить основные проблемы клиента для их разрешения через механизм страхования, а «Русал» — разработать экологическую стратегию сокращения вредных выбросов в атмосферу.
Почта России ищет для запуска новые перспективные цифровые продукты. Росатом предлагает кейс по развитию в России транспорта на электроэнергии, чтобы снизить спрос на традиционные энергоносители в пользу «атомной» электроэнергии.
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