Москва, , 13:22 — REGNUM

К совместному проекту Общероссийского народного фронта и АНО «Россия — страна возможностей» «Профстажировки 2.0» присоединились 349 партнеров. Они разместили на платформе проекта 978 практико-ориентированных заданий (кейсов). Самым активным регионом стал Ямало-ненецкий автономный округ (145 кейсов), а самой активной компанией — «Россети» (87 кейсов).

«Компания «Россети» разместила для студентов 87 кейсов, в том числе от 44 дочерних организаций и филиалов. Росатом предоставил 48 кейсов от 25 компаний. Замыкает тройку «Группа Газ» с 39 кейсами от 21 организации. Среди регионов больше всего задач для студентов пришло из Ямало-Ненецкого автономного округа — 145 кейсов от 57 ямальских компаний. На втором месте Москва — 126 кейсов от 39 партнеров, на третьем — Свердловская область с 78 кейсами от 19 партнеров», — уточнил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров .

Каждый студент или учащийся ссуза сможет выбрать на платформе кейс по своему направлению подготовки, а с 1 сентября начать его решать вместе с научным руководителем в рамках курсовой или дипломной работы.

Алексей Комиссаров добавил, что в числе наиболее востребованных направлений обучения — экономика и управление (229 кейсов), электро‑ и теплоэнергетика (123) и управление в технических системах (97).

«В нашем проекте участвуют не только компании-гиганты, которые выступают градообразующими предприятиями. К нему подключаются и совсем небольшие организации. Кейсы многих из них не менее актуальны и востребованы. На основании анализа присланных кейсов мы сможем понять, каких специалистов больше всего не хватает российской экономике и скорректировать программы их подготовки. На сегодняшний день мы можем сказать, что внушительное число практико-ориентированных заданий посвящены цифровой экономике», — отметил руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин.

Эксперты проекта выделили 10 кейсов по цифровой экономике от ключевых компаний-партнеров, которые наиболее отражают запросы бизнеса. Все они будут презентованы компаниями-работодателями 12 июля на семинаре-совещании «Профстажировки: участие молодежи в решении инновационных и цифровых задач компаний».

Так, «Россети» предлагают исследовать технико-экономическую эффективность возобновляемых источников электроэнергии в Республике Бурятия, а «Ростелеком» — создать концепцию по усилению информационной безопасности пользователей мобильных телефонов гаджетов.

«Квадра» ставит задачу разработать комплекс технологических решений, обеспечивающих максимальный объем снижения потерь в измерительных целях учета электроэнергии и мощности. Для компании ПАО «Интер РАО» необходимо создать визуализированную информационно-измерительную систему основных параметров станций АО «Интер РАО».

«Аэрофлоту» требуется маркетинговая компания для привлечения клиентов с азиатского рынка, а «Группа ГАЗ» планирует разработать программное обеспечение анализа совместимости опций при проектировании автомобиля.

САО «ВСК» ставит студентам задачу определить основные проблемы клиента для их разрешения через механизм страхования, а «Русал» — разработать экологическую стратегию сокращения вредных выбросов в атмосферу.

Почта России ищет для запуска новые перспективные цифровые продукты. Росатом предлагает кейс по развитию в России транспорта на электроэнергии, чтобы снизить спрос на традиционные энергоносители в пользу «атомной» электроэнергии.

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