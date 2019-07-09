Москва, , 18:54 — REGNUM

Фонд развития промышленности (ФРП) станет стратегическим партнером проекта АНО «Россия — страна возможностей» и «Общероссийского народного фронта» «Профстажировки 2.0». Он привлечет на платформу профстажировки. рф новых работодателей из числа своих партнеров, которые разместят на ней практико-ориентированные задания — кейсы.

«Профстажировки 2.0» вместе с Фондом развития промышленности привлекут студентов к решению задач по импортозамещению Профстажировки.рф

Фонд развития промышленности занимается софинансированием проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, экспорт, лизинг производственного оборудования, цифровизацию действующих производств, маркировку лекарств и повышение производительности труда и др. Компании смогут сгенерировать сотни кейсов по каждому из этих направлений.

«Стратегические партнеры нашего проекта — министерства и ведомства, крупные общественные организации и отраслевые объединения. Вместе мы разрабатываем новые подходы для развития практико-ориентированного образования в стране, — отмечает руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин, — К нашей платформе присоединяются новые «крупные игроки», имеющие серьезное влияние в своей сфере. Благодаря Фонду развития промышленности в стране открываются новые промышленные производства, которым на этапе становления особо необходимы молодые кадры. От предприятий-партнеров ФРП мы ждем интересных кейсов по импортозамещению и цифровизации действующих производств. Каждая решенная задача для студента — социальный лифт, пропуск в профессию».

На сегодняшний день в «копилке» проекта уже 930 кейсов от 290 компаний-работодателей, включая дочерние организации и филиалы. С 1 сентября студенты вузов и учащиеся средних специальных учебных заведений начнут готовить по ним курсовые и дипломные работы. Лучшие решения кейсов станут основанием для приглашения на стажировку.

«Проект «Профстажировки 2.0» — это площадка, где встречаются амбициозные студенты и передовые российские предприятия. Первые получают возможность проявить себя, набраться практических знаний и, возможно, сделать первый шаг в своей карьере. Вторые — представить себя в качестве современного и интересного места работы. Фонд развития промышленности является логичным партнером этой платформы. При его поддержке запущено уже более 150 новых производств. Эти современные и технологичные предприятия могут стать отличным местом для профессиональной стажировки», — отметил директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.

Ключевыми партнерами уже стали ПАО «Россети», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот», ООО «СИБУР Холдинг», ФГУП «Почта России», ГК «Росатом», ГК «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ» и другие компании.

Большинство задач компаний затрагивают проблемы цифровизации и цифровой экономики, новых технологий, маркетинговых исследований, экологии и программ профобразования. К осени планируется разместить на портале не менее трех тысяч кейсов работодателей.