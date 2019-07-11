Москва, , 08:26 — REGNUM

Действия грузинского журналиста Георгия Габунии, обругавшего президента РФ Владимира Путина в телеэфире, осудили певец Лев Лещенко и продюсер Иосиф Пригожин.

Лещенко заявил, что Габунии еще долго жить «с этим клеймом». Выходка журналиста, отметил он, направлена не только против президента, но и против всего российского народа.

«Это отвратительный поступок, причем только ради пиара», — приводит слова артиста «Вечерняя Москва».

Пригожин указал на то, что поведение грузинского телеведущего не соответствует нормам морали и этики. Речь идет о «вопиющем невежестве», добавил он.

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Продюсер написал в своем Instagram, что разочаруется в людях, если те «проглотят» такое хамство. Администрация соцсети удалила запись Пригожина, что продюсер с иронией назвал «демократией в действии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий Владимир Познер заявил, что после грязных ругательств в адрес Путина перестал считать Габунию журналистом.

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