Москва, , 13:42 — REGNUM

Ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния перестал быть журналистом после того, как грязно оскорбил в эфире российского президента Владимира Путина. Об этом написал телеведущий Владимир Познер в авторской колонке на своем официальном сайте.

«Лично для меня господин Габуния перестал быть журналистом — не за антироссийскую позицию, на что он имеет право, а за нарушение принципов журналистики», — отметил Познер.

Российский журналист отметил, что не сразу высказался о ситуации вокруг «Рустави 2», так как не желал её обострять. Его позиция заключается в том, что каждый имеет право на своё мнение, но никто не вправе оскорблять других.

Поступок, подобный совершенному Габунией, закрыл бы для любого журналиста в любой стране доступ к этой профессии, добавил Познер. Выходку телеведущего он объяснил предвыборной борьбой и стремлением ловчее разыграть «русофобскую карту» в Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, грязные ругательства в адрес Владимира Путина и его покойных родителей, произнесенные Габунией в эфире «Рустави 2», обострили и без того сложные отношения России и Грузии. Российский президент, однако, выступил против введения против Тбилиси экономических санкций, заявив, что уважает грузинский народ.

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