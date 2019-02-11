В Сирии и Ираке находятся более 1700 российских женщин и детей

Москва, , 08:57 — REGNUM Более 1700 женщин из детей из России находятся в Сирии и Ираке. Работу по их возвращению на родину продолжают МИД РФ и российское посольство в Багдаде. Об этом сообщила журналистам правозащитница из Чечни Хеда Саратова.

По словам представителя Совета по правам человека при главе Чечни, женщины и дети попали в зону боевых действий по различным обстоятельствам. Многих вывезли туда мужья и отцы, вступившие в вооруженные террористические группировки. Большая часть российских граждан находится в Сирии — 981 человек. В Ираке, по известным данным, их 791. При этом общее число детей составляет 898 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 10 февраля в подмосковное Раменское специальным бортом МЧС из Багдада были доставлены 27 детей. Они содержались вместе с матерями, которых подозревают в связях с террористами, в тюрьме. На родине детей передадут родным или опекунам.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, приветствуя очередную акцию по возвращению российских детей, выразил благодарность всем, кто участвовал в этом деле:

«Я благодарен за колоссальный труд по решению организационных вопросов, связанных с юридическими процедурами, представителю главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки, дорогому брату Зияду Сабсаби, сотрудникам российского посольства в Ираке, всем, кто внёс свой вклад в это благое дело», — написал Кадыров на своей странице в соцсети.

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