Улан-Удэ, , 13:26 — REGNUM

Власти столицы Бурятии — Улан-Удэ — проинформировали горожан об опасности купания в реке Селенга. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе администрации города, это сделано в целях недопущения инфекционных и неифекционных заболеваний среди жителей и гостей Улан-Удэ.

«Управление по чрезвычайным ситуациям администрации города Улан-Удэ информирует, что согласно сведениям, предоставленным Роспотребнадзором по Республике Бурятия, в пробе воды из реки Селенги в районе Центрального Республиканского стадиона, ул. Кирова, 1, установлены превышения гигиенических нормативов по микробиологическим показателям и содержанию железа», — говорится в сообщении.

В наиболее опасных местах установлены информационные знаки «Купание запрещено!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вода в почти половине водоёмов Бурятии не соответствует нормам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. В частности, согласно данным Роспотребнадзора, в Селенге рядом с Улан-Удэ установлено превышение гигиенических нормативов по содержанию железа, аммиака, фосфатов, нефтепродуктов, по уровню окраски и запаха.

Добавим, что Селенга является крупнейшим притоком озера Байкал. Она обеспечивает до половины ежегодного притока воды в озеро.

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