Половина рек и озёр Бурятии опасна для купания, в том числе пляж Байкала

Улан-Удэ, , 10:39 — REGNUM Вода в 47% водоёмов Бурятии не соответствует нормам по санитарно-химическим показателям, ещё в 20% — по микробиологическим. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Такой вывод сделали сотрудники учреждения после обследования рек Селенга, Желтура, Джида, Хилок, Бичурка, Уда, Кяхтинка, Киран, Чикой. Были также исследованы озёра Байкал, Хонхолойское, Котокель, карьеры в посёлках Авиазавод и Тулунжа в местах купания и отдыха населения.

«Ежегодно в преддверии и в течение всего летнего купального сезона Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия проводится мониторинг качества воды водоёмов, почвы зон рекреаций, расположенных в черте населённых мест, используемых населением для купания и отдыха», — сообщили в управлении.

По результатам исследования в водоёмах установили превышение гигиенических нормативов по содержанию железа, аммиака, по уровню окраски и запаха. Наиболее сложная ситуация вокруг столицы республики — Улан-Удэ. Так, в Селенге рядом с пригородным поселком Сотниково выявлено превышение нормативов по уровню окраски, запаха, аммиака, БПК5, ХПК, нефтепродуктов, фосфатов и фтора.

По уровню окраски не отвечает нормам и озеро Байкал в районе пляжа села Горячинск. В Роспотребнадзоре предупредили жителей, что купание, занятия спортом и отдых на водоёмах, не отвечающих санитарным требованиям, опасно для здоровья.

Ещё сильнее ухудшить ситуацию может загрязнение рек республики опасными шахтными водами. Как сообщало ИА REGNUM, река Модонкуль в Закаменском районе Бурятии поменяла свой цвет, превратившись из бирюзовой реки в мутный оранжевый поток. Как сообщают власти, источником ржавой воды является законсервированная штольня «Западная» бывшего рудника «Холтосон». Чиновники призвали население ни в коем случае не использовать воду из реки ни в питьевых, ни в хозяйственных и бытовых целях. Между тем Модонкуль является притоком реки Джиды, которая впадает в Селенгу и несёт свои воды далее в Байкал.

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