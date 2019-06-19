Оранжевая река в Бурятии загрязняет реки ниже по течению. Дальше — Байкал?

Улан-Удэ, , 12:39 — REGNUM Качество воды в реках Модонкуль и Джида на юге Бурятии не соответствует санитарным нормам. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике по итогам проведения мониторига.

Проверки начались после того, как река в Закаменском районе поменяла свой цвет с бирюзового на оранжевый. Были исследованы качество воды в реке Модонкуль в месте впадения шахтных вод, вблизи головного водозабора, в месте впадения в реку Джида, а также в самой Джиде в черте сёл Дутулур и Михайловка.

«По результатам исследования установлено, что качество воды в реках Модонкуль и Джида не соответствует санитарным требованиям по окраске, запаху, взвешенным веществам, содержанию железа и марганца до 3,8 раза. Также в месте впадения шахтных вод в реку Модонкуль отмечается превышение показателя минерализации до 1,2 раза. Содержание сульфатов, фторидов, аммиака, фосфатов, тяжелых металлов во всех отобранных пробах не превышает предельно-допустимые концентрации», — сообщили в управлении.

Однако в Бурятском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили о высоком и экстремально высоком загрязнении реки Модонкуль. Так, в пробе воды, взятой из реки Модонкуль 9 июня, концентрация фторидов превысила предельно-допустимые нормы более чем в 10 раз. Концентрация кадмия превысила нормы в 5,9 раза, что в центре оценили как экстремально высокое загрязнение. Однако наиболее сильное загрязнение отмечается марганцем — превышение ПДК составило 96,3 раза.

Добавим, что Модонкуль, а теперь также и Джида свои загрязненные воды несут в Селенгу, которая является крупнейшим притоком озера Байкал.

Как сообщало ИА REGNUM, первыми забили тревогу из-за изменения цвета реки местные жители. Они предположили, что произошла какая-то экологическая катастрофа. Однако на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций власти объяснили оранжевый окрас ржавчиной. Ржавая вода, по словам главы Закаменского района Сергея Гонжитова, попала в реку из законсервированной штольни «Западная» бывшего рудника «Холтосон» Джидинского вольфрамо-молибденового комбината.

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