Москва, , 09:53 — REGNUM

Ряд предложений по улучшению обстановки в следственных изоляторах направили президенту РФ Владимиру Путину Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по правам человека при президенте России (СПЧ). В числе прочего предложено не отправлять арестованных в переполненные СИЗО, говорится в сообщении пресс-бюро ФСИН.

Предлагается наделить начальников СИЗО правом отказывать в приеме новых арестантов, если учреждение уже переполнено. Речь идет о подозреваемых и обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести.

Предложено также предусмотреть возможность перевода содержащегося под стражей человека из СИЗО с дефицитом мест в учреждение в другом регионе. При этом обеспечить арестованному возможность участвовать в рассмотрении апелляции по видеосвязи.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по улучшению ситуации в СИЗО после заседания СПЧ, которое состоялось 11 декабря 2018 года.

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