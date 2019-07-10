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Небольшие погодные аномалии, когда температура будет на градус ниже нормы, ожидаются в августе в южной части европейской территории России. Таков предварительный прогноз Гидрометцентра РФ на август, пишет 10 июля «Российская газета».

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко рассказал, что в целом в европейской части страны и в Крыму средняя температура августа будет близкой к норме. На градус холоднее нормы будет в регионах южнее Москвы, Нижнего Новгорода и Казани.

В Москве средняя августовская температура составляет 20−23 градуса днем и 10−13 градусов ночью, в Севастополе — 25−28 градусов днем и 16­-19 градусов ночью.

В северной половине Уральского федерального округа, на востоке Якутии, в Амурской области, на большей части Хабаровского края и в Магаданской области ожидается температура чуть выше нормы, на юге Красноярского края, в Иркутской области и Туве, напротив, чуть ниже.

Нехватку влаги испытают, согласно прогнозу, Мурманская область, юго-запад ЦФО и Крым, в также Бурятия, большая часть Хабаровского края, север Якутии, Магаданская область и Чукотка. Избыточные осадки выпадут на западе Северо-­Западного округа, вблизи Каспийского моря, на юге Поволжья, на юге Урала, в центральных районах Красноярского края и на юге Якутии.

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