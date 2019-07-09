Москва, , 19:38 — REGNUM

Погода с четверга будет холоднее нормы на 3−4 градуса, заявил 9 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Вильфанда, похолодание, начавшееся в последних числах июня, продлится еще 7−8 дней. «Сейчас над европейской территорией России уверенно расположился глубокий циклон. Центр его находится то над Белым морем, то над Карелией, то над Санкт-Петербургом и Новгородской областью, иногда смещается в район Москвы. Этот циклон будет управлять погодой еще 7−8 дней. Это связано с тем, что область низкого давления сформировалась не только у поверхности земли, но и в верхних слоях тропосферы и в нижних слоях стратосферы, что случается крайне редко», — объяснил эксперт.

Вильфанд добавил, что вчера и сегодня температурный режим находился около нормы, а с завтрашнего дня ожидается похолодание и небольшие дожди, ночью около 10−12 градусов, днем — 18−20, в области — до 17. И в дальнейшем будет наблюдаться понижение температуры: 11 июля днем 17−19 градусов в Москве и до 15 в области, 12 июля ночью около 10, днем — 15−17. В выходные температура воздуха днем прогреется до 15−20 градусов, а ночью до 5−10.

«Если температура воздуха в европейской части России в ближайшую декаду не прогреется больше 14−19 градусов, то на азиатской территории, начиная с Урала, установится жаркая погода: 26−28 градусов», — заметил научный руководитель.

Температура на август в европейской части России будет выше или около нормы, на азиатской территории — около нормы. Однако эксперт отметил, что это предварительные данные, официальный прогноз будет выпущен в самом конце месяца, 31 июля.

«Температура воды в Чёрном море очень интенсивно прогрелась. В июне в на побережье Крыма она составляла 24−26 градусов, а на Черноморском побережье доходила до 27 и 28 градусов. В августе и сентябре температура воды на побережье Черного моря ожидается выше обычного значения», — заключил эксперт.