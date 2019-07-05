Москва, , 14:24 — REGNUM

1 июля завершился основной период ЕГЭ-2019. По данным Рособрнадзора, в 2019 году в России Единый государственный экзамен сдавали 750 тысяч человек. Пока выпускники и их родители подают документы в высшие учебные заведения и с нетерпением ждут оглашения результатов, ИА REGNUM напомнит еще раз о самых резонансных происшествиях во время сдачи ЕГЭ в этом году.

Ноль баллов за ЕГЭ: причиной стала неправильная ручка

В Астраханской области три школьника получили 0 баллов за ЕГЭ по математике из-за проблем с чернилами. Их работы не были засчитаны экспертной комиссией, сообщили в областном Министерстве образования.

Артем Я. и двое других учеников принесли на ЕГЭ черную гелевую ручку, в соответствии с регламентом экзамена. Но по каким-то причинам сканер не считал основные бланки, и работы ребят были аннулированы.

Сам Артем в своем интервью изданию «Мел» пояснил, что приобрел гелевую черную ручку в магазине на специальном стенде с товарами для ЕГЭ и ОГЭ. Когда школьник увидел результат экзамена, он решил, что это «какая-то шутка».

Узнав о проблеме школьника, неравнодушные пользователи на сайте Change.org создали петицию и собрали более 100 000 подписей за то, чтобы работу перепроверили.

В областном Минобразования отметили, что аннулирование работ не связано с техническим сбоем или ошибкой организаторов, но было принято решение рассмотреть работы выпускников конфликтной комиссией.

Позже РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора сообщило о том, что аннулированные работы были проверены вручную, и школьники получили свои результаты ЕГЭ.

Это происшествие вызвало сильный резонанс в обществе. На различных форумах и в социальных сетях многие пользователи высказались в защиту учеников и предложили Рособрнадзору снабжать школьников «правильными» ручками перед началом экзаменов во избежание лишних стрессовых ситуаций, которых итак хватает в этот период.

Школьнику, который добровольно сдал телефон до начала экзамена, не выдали аттестат и отправили на пересдачу

В Курске выпускник вспомнил о наличии телефона и решил сдать его за 20 минут до начала экзамена. За это мальчик, который шел на серебряную медаль и мечтал поступить в военно-морское училище, был отправлен на пересдачу экзамена в следующем году, об этом сообщило сетевое издание «Курские известия».

Выпускник кадетского класса школы № 18 города Курска Виталий С. пришел на экзамен по профильной математике. За 20 минут до начала экзамена, когда учеников уже запустили в классы, Виталий вспомнил, что не сдал мобильный телефон. Молодой человек решил, что будет правильнее сдать мобильник и выложил его на стол для напитков. Наблюдатели составили акт об обнаружении телефона и удалили Виталия с экзамена. Узнав о случившемся, мама Виталия, Светлана, обратилась к руководству школы № 18 для выяснения обстоятельств происшествия.

Позже состоялась встреча матери выпускника с заместителем председателя регионального Комитета образования Виталием Рязанцевым, который объяснил, что нарушение зафиксировано камерами наблюдения. Наблюдатели действовали в соответствии с законом, а значит решение ситуации не может быть пересмотрено в индивидуальном порядке. Светлана получила выписку из протокола Государственной экзаменационной комиссии, из которой следовало, что ее сына не допустили к сдаче экзамена на законных основаниях.

Пользователи Сети на форуме ПЕДСОВЕТ разделились на два лагеря. Многие комментаторы вступились за школьника и советовали родителям Виталия обратиться в суд. Другие пользователи были уверены, что выпускника удалили с экзамена на законных основаниях и что в таких ситуациях недопустимы никакие поблажки.

Несмотря на всю законность произведенных процедур, мама Виталия не намерена сдаваться. Как сообщает издание «Курские ведомости», Светлана собирается обращаться в суд и «бороться за сына».

«Эксперимент» Рособрнадзора в Ивановской области чуть не сорвал экзамен

В 2019 году Рособрнадзор России включил Ивановскую область в число экспериментальных регионов, где применили новую технологию передачи экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов по защищенным каналам связи. Из-за технического сбоя в двух школах города была под угрозой срыва сдача ЕГЭ по математике.

В пресс-службе правительства региона подтвердили информацию о том что, из-за технического сбоя экзаменационные материалы были получены школами с опозданием в несколько часов.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский неодобрительно высказался об эксперименте Рособрнадзора, ранее сообщило ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Губернатор назвал сбой при проведении экзамена по математике в школах в Иванове недопустимой ситуацией.

«Экзамены должны быть организованы четко и спокойно, без непродуманных и неотработанных экспериментов. Для школьников и родителей экзаменационная пора — всегда стресс, а сегодня организаторы, Рособрнадзор России, создали дополнительное напряжение. Это недопустимо, нам такие эксперименты не нужны! Жду от Рособрнадзора детального разбора ситуации. Департамент образования региона уже имеет поручение разрешить проблему и предоставить нашим выпускникам возможность пройти аттестацию», — заявил Воскресенский.

Рособрнадзор поддвергся DDoS атакам в преддверии Единого государственного экзамена

Интернет-ресурсы Рособрнадзора подверглись DDoS — атакам в начале июня. В пресс-службе ведомства сообщили, что это происшествие никак не повлияло на проведение Единого государственного экзамена.

«Были задействованы средства противодействия атаке, что позволило сохранить работоспособность серверов и их доступность для специалистов Рособрнадзора и пользователей. Атака не помешала обработке результатов по итогам прошедших госэкзаменов», — написали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Пензенской области во время ЕГЭ сняли двери с кабинок туалетов

В городе Заречный Пензенской области в единственной школе, где можно было сдать экзамен, сняли двери с кабинок туалета.

Эта информация стала известна из многочисленных постов школьников в социальных сетях. По словам учеников, в туалеты также поставили наблюдателей из Департамента образования города Заречный.

Накануне экзамена на совещании в правительстве Пензенской области губернатор региона Иван Белозерцев отметил, что важно создать максимально комфортные условия для школьников, которые сдают ЕГЭ, сообщил пензенский портал 1PNZ.ru.

«Дети есть дети. Могут быть разные ситуации, к сожалению, были такие, когда экзаменуемые проносили в класс телефоны, затем их лишали права сдачи единого государственного экзамена, аннулировали результаты. Для ребёнка это огромный стресс и даже трагедия, необходимо предотвращать возникновение подобных фактов. Надо выстроить систему таким образом, чтобы при строгом соблюдении закона не было условий для стрессовых ситуаций. Обстановка при сдаче ЕГЭ должна быть доброжелательной по отношению к детям», — цитирует слова губернатора первый пензенский портал 1PNZ.ru.

Позже пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что двери в школьных туалетах были сняты в связи с ремонтом.

Эта и другие ситуации еще раз доказывают, что во время проведения Единого государственного экзамена переживают не только ученики, но и педагоги и организаторы, которые хотят, иногда чрезвычайно усердно, предотвратить возможные нарушения. Следуя нормам закона, нельзя забывать об эмоциональном состоянии молодых людей и их родителей, которые испытывают стресс в период сдачи экзаменов.

Важно отметить тот факт, что в 2019 году число нарушений во время проведения ЕГЭ, закончившихся аннулированием результатов, сократилось на 25%, сообщил журналистам руководитель Рособрнадзора России Сергей Кравцов. Большинство удалений с экзамена связаны с мобильными телефонами. В этом году зафиксировано 355 случаев. На втором месте попытки воспользоваться шпаргалками — 323 случая (в прошлом году — 495). Среди других нарушений — разговоры во время экзамена и попытки вынести задания ЕГЭ из аудитории.

Количество нарушений заметно сократилось по сравнению с предыдущими годами, и это значит, что система проведения ЕГЭ совершенствуется. Организаторы экзамена стремятся свести к минимуму любые проблемы и нарушения и стараются сделать процесс сдачи экзамена комфортным для каждого ученика.

Добавим, что в феврале замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев провел пресс-конференцию и подвел итоги регистрации на Единый государственный экзамен. Он отметил рост количества выпускников, которые планируют принять участие в ЕГЭ: «Всего на участие в ЕГЭ-2019 подали заявление более 779 тысяч человек. Это на 50 тысяч больше, чем прошлом году. Увеличение связано в первую очередь с ростом числа выпускников, их в этом году будет почти 678 тысяч.

Всего в 2019 году ЕГЭ сдавали более 779 тысяч человек. Из них почти 678 тысяч выпускников этого года. Досрочно экзамен сдали 28 тысяч человек, порядка 750 тысяч человек в основной период.