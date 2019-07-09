Магас, , 12:46 — REGNUM

В Ингушетии проводится благотворительная акция в поддержку девочки Аиши, пострадавшей от семейного насилия. Семилетний ребенок с серьезнейшими травмами попал в больницу, за ее жизнь борются врачи московского НИИ детской неотложной хирургии и травматологии.

В мэрии города Магаса объявили о раздаче семи тысяч порций мороженного детям из малообеспеченных семей. Об этом мэр столицы Ингушетии Беслан Цечоев сообщил на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что, несмотря на все старания врачей и «героическую стойкость и волю к жизни нашей маленькой Аиши», пострадавшей от жестокости «близких» людей, её состояние все ещё остается тяжелым.

«Я прошу не забывать Аишу в своих постоянных мыслях. Мэрия Магаса раздаст детям из малоимущих семей сагIа (благотворительное пожертвование) за Аишу — 7000 штук её любимого угощения — мороженого. Пусть благодарность и искренние пожелания этих детей станут ещё одним маленьким шагом к её выздоровлению», — написал Цечоев.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля в Ингушскую республиканскую больницу была доставлена семилетняя девочка со следами истязаний по всему телу. Ребенку пришлось делать срочную операцию — из-за тромба в руке грозила ампутация. В настоящее время состояние ребенка остается тяжелым, прогнозы по сохранению руки врачи делать не спешат.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. По подозрению в истязании девочки задержана и арестована на два месяца ее родная тетя, в семье которой находилась на воспитании Аиша.

Читайте также: «Истерзали тело и душу»: России нужен нацпроект «Человечность»