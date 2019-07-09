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Студия Treyarch выложила в сеть трейлер новой операции «Апокалипсис Z» игры Call of Duty: Black Ops 4, в рамках которой геймерам предстоит сражаться с ожившими мертвецами. Ролик был опубликован 8 июля на YouTube-канале Call of Duty RU.

Новый сезон Call of Duty: Black Ops 4 стартует 9 июля 2019 года, в 21:00 по московскому времени, на платформе PS4. Обладатели Xbox One смогут сыграть в него только 16 июля.

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Напомним, релиз Call of Duty: Black Ops 4 состоялся в октябре 2018 года. В 2018 году игра стала победителем таких премий, как Gamescom 2018, Gamers' Choice Awards и Australian Games Awards.

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