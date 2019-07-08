Чикаго, США, , 21:56 — REGNUM

Геймдзайнер Эд Бун, возглавляющий студию NetherRealm Studios, выложил в сеть тизер будущего дополнения (DLC) к Mortal Kombat 11, в котором появится Синдел. Он опубликовал изображение 8 июля на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/noobde/status/1148235197621657600

«7 смертоносных Синдел», — такой надписью он сопроводил публикацию. Стоит отметить, что в комментариях к ней поклонники игровой серии стали бурно обсуждать костюм персонажа, сравнивая его с костюмом другой известной героини серии — Милины.

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Напомним, в новом дополнении кроме Синдел появятся такие известные персонажи, как Ночной Волк и Спаун. Некоторые СМИ также сообщили, что, возможно, в этом DLC также появится Терминатор.

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