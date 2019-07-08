Москва, , 17:38 — REGNUM

Члены Совета Думы считают необходимым судить на территории России грузинского телеведущего Георгия Габунию, оскорбившего в эфире «Рустави-2» президента РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Все (участники Совета Думы) сошлись во мнении, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны», — сказал Володин журналистам.

Все единодушно, несмотря на принадлежность к различным фракциям, считают, что «это оскорбление нашей страны и всех граждан Российской Федерации», подчеркнул спикер Госдумы.