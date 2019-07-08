Тбилиси, , 18:53 — REGNUM

Скандальный грузинский телеканал «Рустави 2» отстранил от работы телеведущего Георгия Габунию, который прямо в эфире оскорбил президента России Владимира Путина. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает пресс-служа телеканала.

В сообщении сказано, что орган самоуправления телеканала «Рустави 2» принял решение отстранить телеведущего Габунию от работы на срок в два месяца. Напомним, что помимо самого российского лидера Габуния оскорбил память покойных родителей Владимира Путина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выходка Габунии вызвала резкое недоыольство у зрителей телеканала. В Тбилиси сотни жителей вышли к здания штаб-квартиры телеканала и потребовали уволить Габунию и генерального директора «Рустави 2» Нику Гварамию.

Вещание телеканала было временно прекращено. Руководство «Рустави 2» принесло извинения, после чего эфир был восстановлен.

Стоит отметить, что президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе осудили поступок телеведущего Габуния.