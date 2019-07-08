Белвью, США, , 21:24 — REGNUM

Поклонники Destiny 2 пожаловались на то, что игра больше не запускается на компьютерах, оборудованных процессорами AMD Ryzen 3000. Об этом 8 июля сообщил портал Game Rant.

Первым проблему заметил пользователь сообщества игры Reddit Trinsikk. Он сообщил, что с какого-то момента после нажатия кнопки Play в Battle.net игра появляется в диспетчере задач, однако в итоге так не запускается. Издание отмечает, что другие пользователи ПК с AMD Ryzen 3000 пока что не опровергли эту информацию. Разработчики из студии Bungie также пока хранят молчание по этому поводу.

Читайте также: Архивы с уровнями Xen для Black Mesa появятся в сети уже 1 августа

Напомним, Destiny 2 представляет собой многопользовательскую онлайн-игру в жанре шутера (игра в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) от первого лица. Её релиз состоялся в сентябре 2017 года на платформах ПК, PlayStation 4 b Xbox One. В 2019 году она появится на облачном сервисе Google Stadia.

Читайте ранее в этом сюжете: «Битва на Эндоре»: новый режим Warframe добавит в игру сражения на кораблях