Москва, , 20:17 — REGNUM

Министерство транспорта России оценивает потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей. Об этом 7 июля сообщил журналистам глава ведомства Евгений Дитрих.

Аэропорт Домодедово Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, в обозначенную сумму включены как прямые убытки авиаперевозчиков, так и часть упущенной ими выгоды.

Министр подчеркнул, что расчёты ещё ведутся и речь пока идёт лишь об «очень предварительной оценке». Компании продолжают уточнять суммы с учётом объёма возвращаемых билетов, окончательно размер убытков будет назван к концу следующей недели, отметил он.

Напомним, в соответствии с указом президента России Владимира Путина прямое авиасообщение с Грузией прекращается с 8 июля. Российские власти вводят ограничительные меры в авиасообщении и торговле с грузинскими производителями, а также в сотрудничестве с туристическими структурами Грузии после антироссийских акций в Тбилиси и ряде других регионов страны.

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