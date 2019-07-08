Рим, , 16:19 — REGNUM

Для успешного разрешения проблемы с вывозом мусора из Рима гражданам и организациям необходимо стремиться производить как можно меньше отходов — с таким призывом выступили руководители профильной службы итальянской столицы, передает Adnkronos в понедельник, 8 июля.

Так в руководстве службы призвали внимательнее относиться к сортировке отходов.

Проблема с вывозом отходов из Рима обострилась летом 2019 года, в начале июля власти Рима и провинции Лацио пообещали решить проблему в течение недели.

Читайте также: Итальянский депутат поблагодарила Путина за чистоту в Риме