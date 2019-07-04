Рим, , 14:52 — REGNUM

Депутат итальянского парламента Мара Карфанья (фракция Сильвио Берлускони «Вперед, Италия») на своей странице в Twitter в четверг, 4 июля, иронически поблагодарила Владимира Путина за чистоту на улицах Рима.

Руководителям итальянского государства имеет смысл приглашать руководителей всех государств приезжать в Рим хотя бы раз в год, тогда столицу будут убирать каждые два дня, отметила Карфанья.

Проблемы с уборкой и вывозом мусора из Рима в последнее время обострились, они становятся причиной для нападок оппозиции на мэра столицы Вирджинию Раджи, представляющую «Движение 5 звезд».

4 июля президент России совершает визит в Италию и Ватикан. Он проведет встречи с главой католической Церкви папой Франциском, а также с формальным главой итальянского государства президентом Серджо Маттареллой и с премьер-министром Джузеппе Конте.