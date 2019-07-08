Махачкала, , 10:07 — REGNUM

Строительство 59 яслей-садов с охватом более девяти тысяч детей от двух месяцев запланировано в Дагестане до конца 2021 года. Общий объём финансирования из средств федерального и республиканского бюджетов составит 8,2 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Строительство будет осуществляться в рамках национального проекта «Демография» и республиканской инвестиционной программы. Для решения проблемы дефицита мест в яслях также будут приняты меры по возврату зданий, где ранее располагались дошкольные организации, которые теперь используются не по назначению.

В ведомстве рассказали, что на сегодняшний день в электронной очереди в Дагестане состоит более двух тысяч детей от двух месяцев до трёх лет и более 13 тысяч детей от трёх до семи лет. Проблему перегруженности и нехватки в регионе дошкольных образовательных учреждений в министерстве объясняют высокой рождаемостью и активной внутренней миграцией населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дагестан занял третье место в списке регионов России с самым большим дефицитом мест в яслях. Согласно докладу правительства РФ о политике в сфере образования за 2018 год, мест в дошкольных учреждениях не находится для 55,21% детей из республики в возрасте от двух месяцев до трех лет. Хуже показатель только в Ингушетии (67,15%) и Крыму (56,85%).

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