Москва, , 17:37 — REGNUM

Ингушетия, Дагестан и Крым вошли в тройку регионов России с самым большим дефицитом мест в яслях. В дошкольное учреждение в этих республиках попадают менее половины детей до трех лет. Такие данные приводятся в докладе правительства РФ о политике в сфере образования за 2018 год, пишут 5 июля «Известия».

Ясли

В Ингушетии мест в яслях нет для 67,15% детей от двух месяцев до трех лет, в Крыму показатель составляет 56,85%, а Дагестане — 55,21%. В 55 субъектах страны дефицит мест колеблется в диапазоне от 50 до семи процентов, еще в 19 — от семи до одного процента.

Только восемь российских регионов могут похвастаться полной доступностью дошкольного образования для детей до трех лет. В целом по стране этот показатель составил 83,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам исполнения поручений президента и правительства РФ заявил, что сложная ситуация с обеспеченностью детей местами в дошкольных учреждениях сложилась в четырех субъектах страны — Дагестане, Ингушетии, Крыму, а также Забайкалье. Глава правительства поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о необходимости дополнительного софинансирования строительства детских садов в этих регионах.

Позже, 6 июня, заместитель министра просвещения России Андрей Николаев во время визита в Кабардино-Балкарию сообщил, что в 2019 году субъекты СКФО получат субсидии на создание мест в детских садах в размере 11,7 млрд рублей. Средства будут направлены в округ в рамках национального проекта «Демография».

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