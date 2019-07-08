Москва, , 09:49 — REGNUM

Большинство пользователей сервиса «Яндекс.Музыка» переняли любовь к музыке от своих родителей, свидетельствуют результаты опроса компании.

«Большинство опрошенных признались, что переняли любовь к музыке от родителей, а треть предпочитают тот же музыкальный стиль, что папа и мама», — говорится в сообщении.

Так, среди жанров, которые дети «унаследовали» от родителей — рок, панк и альтернативная музыка. На вопрос о том, кто оказал большее влияние, 42% опрошенных ответили, что это был папа, 24% назвали маму, еще 34% назвали другой вариант ответа.

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Исследование приурочено ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России сегодня, 8 июля. В опросе приняли участие свыше 1,2 тыс. пользователей в возрасте от 18 до 63 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса, проведенного «Левада-центром», более половины жителей России (51%) слушают музыку ежедневно. Несколько раз в неделю — 17%, один раз в неделю — 9%. Никогда не слушают музыку 11% опрошенных.

В основном граждане старшего поколения слушают российскую поп-музыку (35%), советскую эстраду (32%), шансон (30%), классическую (22%) и народную музыку (20%). Молодежь предпочитает поп-музыку, хип-хоп и рэп.

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