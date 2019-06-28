Москва, , 11:17 — REGNUM

Жители России назвали необходимые вещи, без которых не представляют свою жизнь. На первом месте оказался мобильный телефон (43%). Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

С телефоном Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ни при каких условиях граждане не хотят отказываться от интернета (34%), от проживания в России (28%) и от просмотра телевизора (25%).

22% опрошенных не смогли бы лишиться возможности есть мясо. 19% не хотят отказываться от езды на автомобиле.

По мнению 14% граждан РФ, невозможно жить без сладкого (шоколад, кондитерские изделия) и сигарет, без секса (13%), музыки (7%), алкоголя и спорта (по 6%).

Не смогут прожить без компьютерных игр 3% респондентов, по 1% — без азартных игр и путешествий. Лишь 2% жителей России заявили, что «от всего могут отказаться».

Опрос проведён в мае 2019 года. В опросе приняли участие 1500 граждан РФ старше 18 лет, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах.

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