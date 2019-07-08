Москва, , 09:21 — REGNUM

Московский аэропорт «Шереметьево» повысил заработные платы грузчикам с 45 тыс. рублей до 200 тыс. рублей на фоне массовых задержек выдачи и отправки багажа, об этом, как пишут «Известия» со ссылкой на источники, заявил гендиректор воздушной гавани Михаил Василенко на совещании в министерстве транспорта.

Вместе с тем Василенко не уточнил, будет ли такая зарплата у всех грузчиков или только у новых работников. Также неизвестно, фиксированный ли это оклад или максимальный доход, который включает переработки и премии.

Однако, по словам Василенко, данные меры пока не помогли справиться с трудностями, поскольку в настоящее время в аэропорту работает 1,4 тыс. грузчиков при необходимом минимуме в 2 тыс.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пассажиры начали массово жаловаться на задержку в выдаче багажа в аэропорту «Шереметьево». 30 июня пресс-служба аэропорта подтвердила информацию о том, что, действительно, есть определённые проблемы с выдачей багажа.

Позднее сотрудники сразу двух авиакомпаний рассказали, что за 29 и 30 июня 9 тысяч единиц багажа не было отправлено по назначению. По данному факту прокуратура возбудила административные дела. Минтранс ожидает исправления ситуации с багажом к 15 августа.

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