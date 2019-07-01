Москва, , 21:01 — REGNUM

Генпрокуратура РФ проводит проверку ситуации с выдачей багажа в международном аэропорту «Шереметьево», сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Багаж (cc) Lester Lefkowitz

«Проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту «Шереметьево». В настоящее время комиссия из сотрудников прокуратуры уже выехала на место в целях комплексного изучения ситуации и дачи ей надлежащей правовой оценки», — говорится в информации.

Прокуратура отмечает, что аналогичная проверка из-за массовой задержки багажа проводилась в начале июня. Тогда установили, что занимавшееся обслуживанием ООО «Шереметьево Хэндлинг» некачественно спланировало работу по обработке большого объёма багажа. Представления о нарушении закона были внесены руководству ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии», ООО «Северный ветер», АО «Международный аэропорт Шереметьево» и ООО «Шереметьево Хэндлинг». В отношении виновных юридических и должностных лиц было возбуждено 18 административных дел за оказание населению, не соответствующих требованиям.

В связи с массовой задержкой обработки багажа в аэропорту «Шереметьево» с первых чисел июня текущего года в социальных сетях идет активное обсуждение проблемы. Пострадавшие люди рассказывают свои истории, пишут жалобы и оставляют негативные комментарии.

Широкую огласку получила история модного дизайнера Ольги Чернощековой. Ее багаж, в котором находилась вся коллекция для Fashion Week в Лондоне, не был отправлен вместе с рейсом. Ольга провела десять часов в аэропорту «Хитроу», пытаясь связаться с авиакомпанией «Аэрофлот». Но девушка так и не получила никакой информации о своем багаже, компания не вышла с ней на связь, а на странице «Аэрофлота» в Instagram удаляли все комментарии, которые касались этой ситуации. С большим трудом спустя сутки ей удалось выяснить местоположение чемоданов, но на показ дизайнер попасть не смогла. «Свои обязательства авиакомпания не выполнила от слова «совсем», — пишет дизайнер в своем Instagram.

В комментариях на официальной странице международного аэропорта «Шереметьево» в социальной сети «ВКонтакте» Кристина Вольф рассказала, что 1 июня в Вену весь самолет улетел без багажа. «Сначала наш рейс задержали на два часа, потом мы еще 30 минут сидели в самолете. Нам сказали, что рейс задержан в связи с доставкой багажа. Только в аэропорту Вены русскоязычные представители «Аэрофлота» сообщили нам, что весь багаж остался в Москве. На наше возмущение по поводу задержки рейса, по их словам, из-за доставки багажа, сотрудница сказала: «Но вам же никто не сказал, что багаж в итоге загружен в самолёт. Нашего обмана нет, а рейс действительно был задержан из-за доставки». На вопрос о том, почему изначально не сообщили об отсутствии багажа, был получен такой ответ: «Чтобы вы спокойно летели, без переживаний». Это какой-то кошмар! Багаж доставили только на 6−7 день».

Егор Кавченко из-за проблем с отправкой багажа чуть не опоздал на стыковочный рейс в Вашингтоне. «Буду теперь избегать аэропорт «Шереметьево» и авиакомпанию «Аэрофлот»! В Вашингтоне не выдали багаж половине людей с рейса SU104, мне в том числе!». Егор прилетел 1 июня и не мог получить багаж, компания обещала решить проблему в течение месяца.

Зачастую в чемоданах находятся жизненно необходимые средства и лекарства, что сильнее обостряет проблему и недовольство пострадавших. Юлия Еремина оставила такой комментарий: «Летели с Минеральных Вод во Владивосток, один чемодан был утерян. Три дня наш багаж сотрудники «Аэрофлота» даже не вносили в базу розыска багажа, т. е. розыск не производился. Только после звонка напрямую в «Шереметьево» багаж нашли, и теперь он в очереди на отправку! В чемодане вещи первой необходимости, аптечка с препаратами для годовалого ребёнка! Всегда пользовались Аэрофлотом и были довольны, а сейчас просто в шоке от такого бездействия и наплевательского отношения со стороны компании!».

Дмитрий Федорин пишет, что без необходимых лекарств осталась его жена. После операции глаз она летела из Минска в Штутгарт через Москву. Так как жидкости нельзя перевозить в ручной клади, все необходимые средства находились в чемодане. Багаж остался в Москве, лекарств нет, а купить их в Германии нет возможности. На телефонные звонки авиакомпания не отвечает.

22 июня без багажа осталось 120 детей. Они летели транзитным рейсом через «Шереметьево» в Симферополь. После трех часов ожидания в аэропорту дети вынуждены были уехать в санаторий без чемоданов. «Теперь представьте, каково им после длительного перелета… ни переодеться, ни помыться, ни почистить зубы! Слов нет!!!», — пишет Галина Аланцева, сопровождавшая детей.

В похожей ситуации оказались спортсмены из Сербии, которые летели 25 июня на II Европейские игры в Минск через «Шереметьево». Их багаж остался в Москве. Вследствие этого возникли проблемы со спортивной формой для соревнований.

Много сообщений с жалобами и требованиями поступает в официальную группу ПАО «Аэрофлот» во «ВКонтакте». Негативный отзыв оставила Анастасия Концелидзе: «До авиакомпании с мировым именем вам очень далеко! Перелет из Санкт-Петербурга в Аликанте с пересадкой в «Шереметьево» (01.06.19 SU 2522) закончился почти для всех пассажиров отдыхом без багажа. И вы так мило не можете отправить нашедшийся в Шереметьево багаж, ссылаясь на отсутствие места в других самолетах! От всей души желаю всей вашей авиакомпании отдыха с двумя маленькими детьми без вещей».

С 25 июня в Мадриде без единой вещи находится Алиса Толстобова. Ее багаж был утерян, а службы не выходят на связь и игнорируют сообщения. Также без чемоданов в Испании оказались Арсений Городенский и Марина Селина. Арсений замечает, что его обманули на горячей линии, сказав, что его багаж на следующий день отправят в Испанию, хотя пострадавший уверен, что чемодан все еще в поисках.

«Срочно прошу найти наш багаж! — пишет Марина. - Чемодан пропал. Мы прилетели из аэропорта «Шереметьево» Москва в аэропорт Аликанте (Испания), 29 июня, бирка SU 243 349, вес 19 кг. В багаже были лекарства, контактные линзы, обувь, а также корректирующие зрение очки! В аэропорту «Аликанте» написали заявление, присвоили номер ALCSU11234 на имя Selin. Но результата нет. Прошу срочно предпринять все действия по розыску багажа!»

«С 28 июня не могут найти багаж. Сотрудники авиакомпании не отвечают на запросы, на жалобы, пришлось звонить и тратить огромные деньги (ожидание 6 минут!), никто не имеет никакой информации. В чемоданах ВСЁ!!! Несём убытки по работе, вынуждены покупать одежду и вещи. Просим откликнуться!!! Мы с детьми! Рейс 28 июня SU0100», — повторяется под несколькими записями комментарий Екатерины Бикбовой.

Вследствие отсутствия оперативной помощи от авиакомпании пострадавшие самостоятельно начинают решать проблемы.

«Добрый день! — обращается Ольга Кочнева в официальную группу ПАО «Аэрофлот». — Еще раз повторюсь. Был потерян багаж на транзитном маршруте Дюссельдорф-Якутск-Удачный. Не успели загрузить в самолет в Шереметьево. На горячей линии вашей компании внятного ничего нам сказать не могут. Сами поразбирались. Багаж сейчас находится в Якутске. Прошу дать телефон руководителя подразделения в Якутске вашей компании, чтобы чемодан загрузили в один из самолётов, которые летят в Удачный. Удачный — это 16 км от Полярного круга. Без одежды там в течение месяца никак не обойтись. С багажным отделением в Удачном уже договорились. Также прошу уточнить, когда решите проблему на транзитных маршрутах с чемоданами в Шереметьево, так как сама лечу в Екатеринбург с малышом 5 июля? Нужно ли забирать весь груз на борт? Или самим принимать багаж в Москве?»

Негативные комментарии пострадавшие публикуют под записями авиакомпании «Аэрофлот» в социальной сети Instagram. Чаще всего пользователи отмечают бездействие и нежелание компании помочь в поисках багажа.

Причину задержек выдачи багажа пострадавшие видят в резком сокращении количества грузчиков в аэропорту «Шереметьево», которое было вызвано снижением заработной платы.