Нью-Йорк, США, , 08:01 — REGNUM

Финансист и миллиардер из США Джеффри Эпштейн был задержан правоохранительными органами Нью-Йорка в связи с обвинением в торговле людьми. Об этом 7 июля сообщает газета The New York Times.

Задержание (cc) Keith Allison

Эпштейн, по данным издания, должен будет предстать перед судом 8 июля. Ему будет предъявлено обвинение в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации.

Телеканал CBS Miami сообщил, что Эпштейн был задержан в аэропорту Нью-Джерси сразу же после того, как его частный самолёт прибыл туда из Парижа.

Ряд изданий отмечает, что Эпштейн поддерживал дружеские отношения с нынешним президентом США Дональдом Трампом, экс-президентом США Биллом Клинтоном и британским принцем Эндрю, герцогом Йоркским.

Агентство Associated Press сообщает, что задержание Эпштейна может быть напрямую связано с резонансным разбирательством, имевшим место 12 лет назад. В 2007 году Эпштейну предъявили обвинение в том, что он пользовался сексуальными услугами несовершеннолетних проституток.

В 2008 году Эпштейн пошёл на сделку со следствием и признал свою вину в склонении несовершеннолетних лиц к занятиям проституцией. Миллиардер провёл в заключении 13 месяцев, его обязали выплатить компенсацию своим жертвам, также он был зарегистрирован как сексуальный преступник.

По данным Associated Press, Эпштейна задержали в связи с повторным рассмотрением сделки о признании вины.

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