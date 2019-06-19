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Известного голливудского сценариста обвинили в сексуальном насилии

Культура

Вышла статья, в которой против Макса Лэндиса выступили восемь женщин

Лос-Анджелес, США, 19 июня 2019, 12:22 — REGNUM  Известного сценариста Макса Лэндиса восемь женщин обвинили в сексуальном преследовании, изнасиловании и психологическом насилии. Об этом 18 июня сообщил портал Variety.

Отмечается, что в опубликованной статье две женщины назвали своё имя, ещё пять решили скрыться под псевдонимами. Восьмая сообщила журналистам, что он подала на Лэндиса жалобу в полицию ещё в 2008 году. Тогда она утверждала, что, будучи в нетрезвом состоянии, подверглась «сексуальному нападению» со стороны писателя. Сам Лэндис никак не прокомментировал выдвинутые обвинения.

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Напомним, киноманы знают Макса Лэндиса по его работе над сценариями таких фильмов, как «Яркость», «Хроника», «Ультраамериканцы» и «Виктор Франкенштейн».

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Секс-скандалы в США и их последствия
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