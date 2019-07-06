Симферополь, , 20:20 — REGNUM

Антон Вакуров из Новгородской области, представивший на форме «Таврида» свой проект"Школа гусельника Антония», получил на его развитие грант в размере 390 тыс. рублей. Своими впечатлениями об участии в работе Форума он поделился с ИА REGNUM.

Каково содержание Вашего проекта?

Гусли — один из символов культуры России, сочетающего народное творчество и профессиональное исполнительство. Участники нашей Школы с помощью авторских методик смогут освоить гусли (разных модификаций), калюку, свирель, рожок, жалейку, гудок и другие музыкальные инструменты. Ученикам в пользование передадим инструменты Школы. Мастер будет обучать участников через небольшие рассказы-лекции, демонстрации, практические уроки игры. Опыт идеологов проекта показывает, что игра на старинных музыкальных инструментах способствует всестороннему развитию личности и помогает справиться с физическими и психологическими травмами.

Сколько людей в нем задействованы, как Вы их привлекли к работе?

На данном этапе — два человека. Это мои коллеги из музея: из пресс-службы и из отдела культурных программ. Это мои друзья, я попросил их помочь.

Планируете ли Вы распространить Вашу практику на другие регионы?

Да, конечно. Будут разработаны методические материалы, вдобавок выездные лекции концерты и мастер-классы.

Поделитесь своими впечатлениями об участии в Народной смене форума «Таврида».

В целом, всё великолепно. Всё для людей, уровень организации высокий. Первый раз в таком проекте участвую. Хорошая и плотная программа, интересные спикеры. Можно бесконечно плюсы перечислять. Я учусь в инструментальной школе. Встретил много интересных и талантливых музыкантов с народными инструментами, взял у них пару уроков, и сам делился опытом, это круто. Ну, и грантом занимался.

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