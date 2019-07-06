Симферополь, , 00:35 — REGNUM

В Крыму завершилась восьмая смена форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0».

Ее участниками стали 400 молодых музыкантов, вокалистов, хореографов, предоставляющих индустрию аутентичного искусства. В рамках смены прошел грантовый конкурс творческих проектов. Победителями конкурса стали 20 человек, а сумма грантовой поддержки составила 9 770 000 рублей.

Наталья Пацевич из Тверской области выиграла грант в 200 тысяч рублей на проект «Цифровая обработка экспедиционных записей из архива народного самодеятельного коллектива, фольклорного ансамбля «Славяночка» Тверского государственного университета», и поделилась своими впечатлениями с ИА REGNUM.

Каково содержание Вашего проекта?

Архив коллектива фольклорного ансамбля «Славяночка» насчитывает свыше 288 аудиокассет. Мы планируем выпустить 4 CD — диска тиражом 1000 экземпляров с информацией, содержащей музыкальный материал, сопровождающийся текстами. После оцифровки архива и подготовки его к тиражированию будет проведена презентация проекта для студентов и школьников в Твери. Мы продемонстрируем оцифрованные записи, предложим ученикам в интерактивной форме познакомиться с музыкальным фольклором Тверской области и разработать свой проект, направленный на собирательскую и исследовательскую деятельность.

Сколько людей в нем задействованы, как Вы их привлекли к работе?

Основные организаторы проекта — четыре человека, включая меня. Еще пять человек — это волонтеры. Привлекала очень просто. У меня много знакомых и через интернет нашлись люди, которые умеют работать с катушечным магнитофоном и смогли объяснить это мне.

Планируете ли Вы распространить Вашу практику на другие регионы?

Да, планирую. Конкретно этот проект мы реализуем в начале у нас в городе, в Твери, а дальше будем думать.

Поделитесь своими впечатлениями об участии в Народной смене форума «Таврида».

Мне всё очень понравилось, я ехала сюда с конкретной целью и смогла ее достичь. Довольна тем, что предстоит работа над проектом и общением с участниками. Такие мероприятия вдохновляют. Очень приятно общаться с фольклористами. Такими же людьми, как и ты, которые горят своей идеей.

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