Штутгарт, Германия, , 12:40 — REGNUM

В Германии вынесен приговор супруге боевика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вернувшейся на родину из места боевых действий. 32-летняя женщина приговорена к пяти годам лишения свободы, передает немецкий канал n-tv 5 июля.

Согласно обвинительному заключению высшего регионального суда в Штутгарте, Сабина З. приняла ислам в возрасте 22 лет. До 2013 года она жила с отцом своих двух детей в Берлине, а после разрыва с ним выехала в Сирию. Там она вышла замуж за выходца из Азербайджана, впоследствии погибшего в боях на стороне ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Четыре года женщина провела в Сирии и Ираке, родила еще двоих детей и занималась домашним в хозяйством.

Из заключения следуют, что женщина пропагандировала жизнь в стане боевиков в интернет-блогах, присутствовала на публичных казнях и прошла обучение стрельбе. В сентябре 2017 года она была схвачена курдскими военными, в апреле 2018 года вернулась в Германию, где была арестована.

На суде обвиняемая признала, что самостоятельно прониклась радикальными идеями, но отрицала членство в террористической организации.

Как сообщало ИА REGNUM, этой зимой политики из ведущей германской партии «Христианско-демократический союз» предложили не наказывать женщин, в юном возрасте вышедших замуж за боевиков, а оказывать им помощь.

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