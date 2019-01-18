Die Welt: женщины из ИГ* стали серьезной проблемой для прокуратуры ФРГ

Берлин, , 14:52 — REGNUM В Германии уменьшается количество расследуемых дел, связанных с исламистским террором. Однако головной боли у следователей меньше не становится. Одной из центральных правовых проблем стали женщины, выходящие замуж за террористов, пишет газета Die Welt 18 января.

По словам генерального прокурора ФРГ Петера Франка, в 2018 году число расследуемых дел сократилось на 16% — 865 против 1031 дела в 2017 году.

«2018 год был спокойнее, чем предыдущие. Однако опасность ситуации не изменилась», — сказал Франк.

Генеральный прокурор особо подчеркнул проблему определения статуса женщин, связанных с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С какого момента женщину трактовать как преступницу — когда она вступила в контакт с террористом, вышла за него замуж, родила детей? Или только когда непосредственно участвует в террористической деятельности?

По словам Франка, теперь вопрос определен: женщина считается преступившей закон, если она активно и непосредственно участвует в деятельности ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), например, в качестве вербовщицы.

По данным прокуратуры, в 2018 году в Германии было выдано 5 ордеров на арест женщин по двум типам обвинений.