Москва, , 04:29 — REGNUM

Вертолётное такси может начать функционировать в Москве и Московской области после 2025 г., заявили в холдинге «Вертолёты России», передаёт РБК.

Отмечается, что запустить аэротакси намерен холдинг «Вертолёты России». Пока часовая оплата поездки на таком такси оценивается в 12 тысяч рублей.

Аэротакси будет доставлять пассажиров из одного района столицы в другой, а также из Москвы в аэропорты и из столицы в Подмосковье — на расстояние от 100 км.

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