Airbus до конца года запустит в китайском Шэньчжэне систему аэротакси

Шэньчжэнь, Китай, , 11:16 — REGNUM Власти китайского города Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге страны запускают проект городской воздушной мобильности под названием «Скоростной Шэньчжэнь», который призван прекратить город в инновационный транспортный хаб Китая, сообщает 14 мая агентство Синьхуа.

Проект будет осуществляться совместно европейской компанией Airbus и муниципальным бюро коммерции и призван «добавить новое измерение» в городскую транспортную систему.

Суть проекта заключается, по сути, в создании городского воздушного такси, роль которых на первом этапе будут исполнять вертолёты. Первые наработки будут представлены общественности уже до конца 2019 года. Именно на это время планируется превращение Шэньчжэня в первый китайский город воздушного такси.

«Airbus тесно сотрудничает с Китаем по вопросу вертолетов. Мы бы хотели начать представление системы городской воздушной мобильности уже существующими моделями вертолетов, и при этом параллельно разрабатывать новые воздушные транспортные средства вертикального взлета и посадки новейшего поколения», — заявил глава отдела городской воздушной мобильности компании Airbus Эдуардо Домингес Пуэрта.

Специальная цифровая система будет адаптирована для Шэньчжэня и китайского потребителя, а также полностью интегрирована в единую «бесшовную» структуру городского транспорта и воздушного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, европейская компания Airbus в марте 2019 года начала испытания своего аэротакси в германском городе Ингольштадт. Проект аэротакси получил название CityAirbus.

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