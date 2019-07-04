Нур-Султан, , 10:00 — REGNUM

Председатель правления АО «Фонд науки» в Казахстане подозревается в получении взятки. Об этом заявил директор департамента по связям с общественностью агентства по противодействию коррупции Арман Бердалин, сообщает 4 июля агентство «Казинформ».

По его словам, глава Фонда науки подозревается в получении $5 тыс. от ректора одного из вузов Казахстана за предоставление финансирования научных проектов и общее покровительство. Подозреваемый полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2019 года объем инвестиций в профессиональную, научную и техническую деятельность в Казахстане составил 25,3 млрд тенге ($66,9 млн), что в 2,2 раза больше, чем в январе-апреле 2018 года.

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