Инвестиции в научно-техническую деятельность в Казахстане выросли в 2 раза

Нур-Султан, , 07:08 — REGNUM Объем инвестиций в основной капитал в сфере профессиональной, научной и технической деятельности в Казахстане по итогам первых четырех месяцев составил 25,3 млрд тенге ($66,9 млн), что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 25 июня сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Капитальные вложения в рассматриваемом секторе Алма-Аты выросли в 4,7 раза, до 15,8 млрд тенге ($41,8 млн), Нур-Султана — в 2,1 раза, до 3,3 млрд тенге ($8,7 млн), Алма-Атинской области — на 30,5%, до 1,6 млрд тенге ($4,2 млн).

По итогам первого квартала 2019 года объем научных исследований в области космической деятельности в Казахстане вырос в 2,3 раза, до 390 млн тенге ($1 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля 2019 года президент АО «Фонд науки» Ануарбек Султангази заявил, что доход научных проектов в рамках грантового финансирования фонда по итогам 2018 года составил 852 млн тенге ($2,28 млн по курсу на 13 февраля).

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