Москва, , 09:49 — REGNUM

Главное управления МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре в столице до вечера 4 июля. Соответствующее предупреждение столичное управление МЧС опубликовало на своей странице в Twitter.

Камиль КОРО. Порыв ветра. 1870

Так, по прогнозам синоптиков, 4 июля с 9:00 до 21:00 в Москве будет облачно с прояснениями, ветер западный 5−10 м/с, местами с порывами до 12−17 м/с.

Находясь на улице, спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобили необходимо парковать вдали от слабо укрепленных конструкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили об «осенней» погоде в Москве в выходные дни — 6 и 7 июля. Так, североатлантические циклоны принесут с собой понижение температуры воздуха до +14…+18 градусов, что соответствует сентябрьским нормам.

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